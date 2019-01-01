برشلونة يقترب من تعيين كلويفرت خليفة لسيجورا

تغييرات كثيرة تطول نادي برشلونة في الفترة الاخيرة

يقترب نادي برشلونة الإسباني من تعيين باتريك كلويفرت في منصب المدير الرياضي وقبول استقالة بيب سيجورا.

ميستيري قدّم استقالته مساء أمس، الأربعاء، من منصبه نائبًا لرئيس البلوجرانا وبحسب التقارير الصحفية الخلاف جاء حول عودة نيمار إلى النادي.

وذكرت شبكة ESPN الأمريكية أنّ جوسيب ماريا بارتوميو قبل استقالة سيجورا وفي مفاوضات حالية مع أسطورة هولندا للعمل في منصبه.

وأوضحت أنّه إيريك أبيدال يقوم حاليًا بأعمال سيجورا بصورة مؤقتة على أن يتم تنصيب كلويفرت بعد رحيله عن الكاميرون.

سيجوار انضم لمجلس بارتوميو في 2015 بمنصب المدير التقني للفريق قبل أن يصبح المدير الرياضي في 2017.

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جدير بالذكر أنّ بارتوميو قرر عدم تعيين نائب له وسوف يقوم بمهام ميستري لكونه سبق وعمل بالمنصب ذاته مع ساندرو روسيل.

رابطة أندية الدوري الإسباني أعلنت عن جدول الليجا للموسم المقبل والذي ينطلق يوم 18 أغسطس.