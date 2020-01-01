برشلونة يقترب من إنهاء صفقة راموس

اقترب برشلونة ضم راموس لتدعيم خط دفاعه

انتهى برشلونة من إجراء أول صفقاته الشتوية هذا الموسم، بعد التعاقد مع الشاب سانتياجو راموس مينجو، حسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الكاتلونية.

مينجو هو لاعب شاب في فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني ويلعب في الظهير الأيسر.

وتواجد اللاعب في بعض مباريات الفريق الأول للبوكا هذا الموسم، ولكنه يقضي وقته كلاعب في فريق الشباب بدون توقيع عقود كلاعب محترف، حيث يتم اعتباره على أنه لاعب هاوي.

اللاعب صاحب الـ18 عاماً تم إدراجه في قائمة فريقه الحالي المشاركة في كأس كوبا ليبرتادوريس المقبلة.

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راموس مينجو لديه شقيقان الأول فرانكو ويبلغ من العمر 22 عاماً ، يلعبان مع تورنتو ، وماتياس 18 عاماً، حارس مرمى فريق بوكا للشباب.

برشلونة يسعى لضم اللاعب في الوقت الحالي ليحصل على مزيد من الخبرات لكنهم يفضلون الاتفاق مع بوكا جونيورز حتى فصل الصيف حفاظاً على العلاقات مع الفريق.

برشلونة لا يمتلك في الوقت الحالي بديلاً للظهير الأيسر خوردي ألبا، وفي حالة غيابه يضطر للعب بأحد الثنائي سيميدو أو سيريجيو روبيرتو كظهير أيسر.

زعيم كاتلونيا يستعد لملاقاة غرناطة في أول مباريات المدرب كيكي سيتين بعد خلافته للمقال إرنستو فالفيردي يوم الأحد في الدوري الإسباني.