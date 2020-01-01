برشلونة يفقد لونجليه ويستعيد بيكيه قبل لقاء خيتافي

تعرف على قائمة الغائبين من برشلونة عن مواجهة خيتافي

أكدت لجنة العقوبات في الاتحاد الإسباني عقوبة كليمون لونجليه، لاعب برشلونة ، وغيابه عن لقاء خيتافي في الوقت الذي عاد فيه جيرارد بيكيه إلى التدريبات الجماعية.

برشلونة يعاني من غياب لونجليه وإصابة بيكيه وكذلك صامويل أومتيتي قبل مواجهة خيتافي مما يعني أنّه قد يخوض المباراة دون خط دفاع.

وحاول النادي الكتالوني الطعن على قرار الطرد ضد ريال بيتيس، ولكن لجنة العقوبات رفضت الطعن وأصدرت بيانًا رسميًا يؤكد إيقاف لونجليه لمباراة واحدة ودفع غرامة تتراوح بين 350 إلى 600 يورو.

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في الوقت ذاته، عاد جيرارد بيكيه إلى التدريبات الجماعية صباح اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام أتلتيك بلباو في كأس الملك، بينما غاب صامويل أومتيتي وتدرب منفردًا.

وانضم نيلسون سيميدو لقائمة الغائبين عن التدريبات وذلك بسبب شعوره بالحمى، ولكن هذا لا يعني عدم تواجده في مباراة خيتافي، ففي حال شعر اللاعب بالتحسن سوف يدخل القائمة.

وظهر أنسو فاتي وريكي بويج وإينياكي بينيا ومونشو من الفريق الرديف مع المجموعة في التدريبات الصباحية.

جدير بالذكر أنّ لويس سواريز قد يعود من الإصابة مبكرًا عن الموعد المحدد له ولكنّه لن يتواجد مع الفريق قبل أبريل المقبل.