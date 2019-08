برشلونة يفتتح ملعب يوهان كرويف

افتتح برشلونة الإسباني ملعب يوهان كرويف الجديد المسمى باسم اللاعب والمدرب الأسطوري للنادي.

جاء ذلك في حضور عدد كبير من نجوم البلوجرانا، مثل ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو، بالإضافة إلى فرينكي دي يونج الوافد من أياكس.

وتقام أولى المباريات على هذا الملعب بين فريقي برشلونة وأياكس تحت 19 عاماً، وهما الناديان الذان تقاسما إرث كرويف التاريخي.

وشهد الافتتاح حضور جوردي كرويف نجل الأسطورة الهولندية، لينفذ ركلة البداية على أرضية هذا الملعب.

An honour for @JordiCruyff 👏👏👏 Johan Cruyff Stadium - inaugurated

وكان الراحل الهولندي قد فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مرات على التوالي كلاعب في صفوف أياكس بين عامي 1971 و1973، قبل أن يتجه إلى برشلونة ويحقق معه لقب الليجا عام 1974، الغائب عن النادي آنذاك منذ 14 عاماً.

أيضاً عاد كرويف لاحقاً كمدرب ودون اسمه على أول لقب لدوري أبطال أوروبا في برشلونة عام 1992، كما كان واضع منهج وأسس أكاديمية "لاماسيا" التي أنتجت جيل برشلونة التاريخي الشهير.

Estadi Johan Cruyff opens today.

This is how it came to life.