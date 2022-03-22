برشلونة يغير خطته في سوق الانتقالات .. الأولوية لبديل ديمبيلي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة برشلونة في تعويض الرحيل المنتظر للاعبه عثمان ديمبيلي بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي وضع عملية ضم إرلينج هالاند لصفوفه على الرف في الوقت الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الأولوية أصبحت لضم اللاعب البرازيلي رافينيا من صفوف ليدز الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تشافي يريد اللاعب لأنه يرى أنه الأنسب لتعويض رحيل عثمان ديمبيلي في الـ 30 من يونيو، وأنه سيكون مناسبًا لفلسفته في برشلونة.

النادي يرى أن الصفقة ستكون سهلة نسبيًا في عملية المفاوضات، نظرًا للعلاقة الطيبة بين الإدارة ووكيل أعماله ديكو الذي لعب للفريق الكتالوني.

ويملك اللاعب شرطًا جزائيًا مع ناديه ليدز يسمح له بالرحيل عن صفوفه لو هبط الفريق، مقابل 25 مليون يورو.

جدير بالذكر أن برشلونة ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات رافينيا، حيث يسعى ليفربول وتشيلسي أيضًا لضمه.