برشلونة يعود من جديد لخطف صفقة أياكس من يوفنتوس!

برشلونة لديه مخطط جديد لخطف المدافع الهولندي

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن وجود نية لدى فريق برشلونة الإسباني بالتفاوض على ضم مدافع نادي يوفنتوس، ماتياس دي ليخت.

وكان البلوجرانا قد أعطى اهتمامه من قبل لقلب الدفاع الهولندي في عام 2019، قبل أن يقرر الأخير الذهاب للبيانكونيري.

وبحسب ما أوردته صحيفة "Corriere dello Sport" فإن نادي برشلونة لديه مخطط جديد لخطف تلك الصفقة من يد اليوفي.

ماذا يريد برشلونة؟

يمتلك دي ليخت عقد ينتهي بحلول صيف عام 2024، ولا يريد برشلونة التعاقد مع اللاعب في فترة الانتقالات الحالية لأنه لن يقدر على التفاوض الآن في ظل أزمته المالية.

لكن التقرير أوضح أن المدافع الهولندي لا يرغب بتمديد تعاقده مع البيانكونيري، مما جعل البلوجرانا يفكرون في ضمه في صيف عام 2023، أي قبل نهاية عقده بعام.

هذه الفكرة ستسمح لبرشلونة بإتمام عملية الضغط على يوفنتوس بشرائه بمبلغ قليل، أو الانتظار حتى نهاية عقده في أسوأ الظروف وخطفه بالمجان.

ماذا عن الفترة الحالية؟

برشلونة يبحث عن تدعيم خط الدفاع حاليًا، حيث أنها الأولوية القصوى للمدرب تشافي الآن لمواصلة نمو مشروعه الخاص بكتالونيا.

ولدى البلوجرانا أسماء معينة ربما في الأيام القادمة سيعلن النادي التعاقد معها، مثل ثنائي البلوز أندرياس كريستنسن، وسيزار أثبيليكويتا.

كما يوجد اهتمام أيضًا بمتوسط ميدان ميلان الإيطالي فرانك كيسييه، وكل تلك الصفقات ستكون مجانية، وهو الأمر الذي يريده الفريق الإسباني.

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