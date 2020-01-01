برشلونة يعود لسباق التعاقد مع أمين حارث

ليست المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الإسباني بضم اللاعب المغربي

تقدم نادي برشلونة الإسباني، باستفسار عن إمكانية التعاقد مع المغربي أمين حارث صانع ألعاب نادي شالكه الألماني.

حارث برز مؤخراً كأحد أهم المواهب اللامعة في الدوري الألماني، بعد تألقه بشكل لافت مع شالكه، مما لفت أنظار العديد من الأندية لضمه.

موقع " Le 10 Sport" الفرنسي، كشف عن منافسة ثلاثية بين برشلونة وفالنسيا وبوروسيا دورتموند لضم صاحب الـ23 سنة.

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الأولوية لشالكه هي الحفاظ على اللاعب ومساعدته على التطور، لكن العروض المطروحة حالياً تبدو غير قابلة للرفض.

ومن المتوقع أن تصل قيمة اللاعب إلى 24 مليون يورو، وفقاً للقيمة السوقية الحالية له، وهو المبلغ الذي يستطيع برشلونة توفيره رغم الأزمة المالية الحالية.

الموقع الفرنسي أكد أن دورتموند هو صاحب الحظوظ الأوفر الآن، لكن برشلونة يتمسك بالأمل لاقتناص اللاعب المغربي.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يهتم فيها النادي الكتالوني بضم حارث، حيث سبق أن حاول التعاقد معه الصيف الماضي.

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يذكر أن حارث شارك في 28 مباراة مع شالكه بكل البطولات هذا الموسم، نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم بقميص الفريق.