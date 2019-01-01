برشلونة يعلن سبب تغيير سيميدو أمام سيلتا فيجو

نادي برشلونة يعلن عن سبب تغيير لاعبه نيلسون سيميدو في مواجهة اليوم أمام نظيره سيلتا فيجو.

قرر المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني الحالي لفريق برشلونة تغيير لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو في مواجهة فريقه اليوم أمام سيلتا فيجو.

وأعلن برشلونة قبل قليل في بيان رسمي أصدره قبل قليل عن أسباب التغيير، حيث ذكر أن اللاعب تعرض للإصابة بشكل مبكر في المباراة.

وكتب النادي في البيان: "نيلسون سيميدو عانة من شد في عضلات الفخذ الأيسر، سيخضع للمزيد من الفحوصات من أجل تحديد فترة غيابه بسبب الإصابة".

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وكان اللاعب قد غادر الملعب في الدقيقة الـ ٢٣ من عمر اللقاء بعدما تسبب في ركلة جزاء سجل منها ليونيل ميسي الهدف الأول.

وتشير نتيجة المواجهة في الوقت الحالي لتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدف سجلها جميعها ليونيل ميسي من ركلة الجزاء ومن ضربتين ثابتتين.

جدير بالذكر أن برشلونة سيعود لقدمة ترتيب الليجا حال انتهت المباراة بتلك النتيجة التي بنفس رصيد ريال مدريد وبفارق الأهداف للنادي الكتالوني.