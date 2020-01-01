برشلونة يعلن خضوع كوتينيو لعملية جراحية

صدمة جديدة للمدرب رونالد كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم، الأربعاء، عن إصابة لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو في الغضروف المفصلي الخارجي لركبته اليسرى.

كوتينيو غادر أرض الملعب في الدقيقة 65، حيث نزل بدلًا منه ميراليم بيانيتش، في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 .

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن هناك شكوك حول معاناة كوتينيو من إصابة قوية في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة، وسط مخاوف حول غيابه لفترة طويلة.

المزيد من الفرق

وهو ما أكده النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، حيث كشف عن حجم إصابة كوتينيو، وضرورة التدخل الجراحي بالمنظار خلال الأيام القليلة القادمة.

ولم يعلن برشلونة خلال بيانه عن مدة غياب كوتينيو، ولكن بكل تأكيد ستمثل هذه الأنباء ضربة قوية للمدرب رونالد كومان.

اقرأ أيضًأ .. فيربو: برشلونة يحتاج إلى ألف فرصة لتسجيل هدف واحد

تحليل برشلونة وإيبار .. عيوب الخطة الجديدة وجريزمان يفشل في ارتداء زي ميسي

وتعتبر هذه الإصابة الثانية لكوتينيو منذ عودته لبرشلونة من بايرن ميونخ، بعد غيابه لمدة شهر بسبب تأثر عضلات ذات الرأسين في الفخذ الأيسر.

يذكر أن صاحب الـ28 سنة، ظهر في 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدفين بكل البطولات.