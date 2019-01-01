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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

برشلونة يعلن خروج سيميدو من المستشفى ويكشف موقفه من التدريبات

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Getty Images
برشلونة يعلن عن خروج البرتغالي نيلسون سيميدو من المستشفى وعودته لكتالوني عقب إصابته أمام إيبار.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي برشلونة عن خروج لاعبه البرتغالي نيلسون سيميدو من المستشفى التي احتجز فيها مساء الأمس في مدينة بلباو على أثر إصابته ضد إيبار في الجولة الـ 38 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن اللاعب سيعود في أسرع وقت للتدريبات من أجل تقييم حالته بشكل أفضل في الفترة المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "سيميدو أجرى كل الفحوصات الطبية بنجاح في المستشفى عقب الضربة التي تعرض لها في رأسه، وتم خروجه بسلامه".

وأضاف: "اللاعب يعود لبرشلونة من أجل إجراء البروتوكول المتبع في مثل تلك الحالات، سينضم للتدريبات وبعد ذلك سيتم تقييم حالته".

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وكان اللاعب قد أصيب عقب كرة مشتركة مع نظيره سيرجي إيرنيش من صفوف فريق إيبار في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ليغادر أرض الميدان قبل بداية الشوط الثاني ويمضي الليلة في المستشفى.

جدير بالذكر أن برشلونة سيكون على موعد مع فريق فالنسيا في نهائي الكأس يوم السبت المقبل، والفريق يعاني بالفعل بالكثير من الإصابات يأتي على رأسها لويس سواريز ومارك أندريه تير شتيجن وأرتور بالإضافة لسيميدو.

 

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