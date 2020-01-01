برشلونة يعلن تفاصيل إصابة جريزمان .. ومخاوف من انتهاء موسمه

تقارير صحفية تتحدث عن إمكانية غياب أنطوان جريزمان عن برشلونة حتى نهاية الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن برشلونة قد تعرض لضربة جديدة بعد إصابة اللاعب أنطوان جريزمان نجم الهجوم.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "RAC 1" والتي ذكرت أن اللاعب قد يستمر غيابه حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان جريزمان قد غادر ملعب مباراة برشلونة مساء الأمس أمام نظيره بلد الوليد بين الشوطين، في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

المزيد من الفرق

وأوضح المدرب كيكي سيتيين في تصريحات صحفية عقب المباراة أن تغيير جريزمان جاء بسبب الإصابة، وهو ما أربك حساباته في الشوط الثاني.

وذكرت الإذاعة أن اللاعب قد يستمر غيابه في مواجهتي أوساسونا وديبورتيفو ألافيس، ولم تتحدث عن موقفه من المشاركة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد نابولي.

أخبار برشلونة | سيتيين: جريزمان تعرض للإصابة وميسي سوف يرتاح

ونشر النادي قبل قليل بيانًا صحفيًا أوضح من خلاله تفاصيل إصابة اللاعب، وكتب فيه: "خضع جريزمان للفحص الطبي عن طريق الخدمات الطبية للنادي، وعلمنا أنه تعرض للإصابة في العضلة الأمامية للقدم اليمنى، وظهوره في المباريات المقبلة سيتوقف على تقييم حالته".

وحقق برشلونة الفوز في مواجهة الأمس التي أقيمت على ملعب بلد الوليد بهدف نظيف سجله أرتورو فيدال بصناعة ليونيل ميسي الذي وصل للصناعة رقم 20 له هذا الموسم.

جدير بالذكر أن برشلونة حاليًا في المركز الثاني خلف ريال مدريد بفارق نقطة وحيدة، لكن الملكي لديه مواجهة سيخوضها مساء الإثنين أمام غرناطة، كما يمتلك أفضلية المواجهات المباشرة.