برشلونة يعلن إصابة سيليسين وغيابه عن الكلاسيكو

الحارس الهولندي تعرض لإصابة بالتدريبات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن برشلونة الإسباني عن إصابة حارس مرماه الهولندي جاسبر سيليسين خلال تدريبات الفريق اليوم.

جاء ذلك حيث تعرض سيليسين لتمزق في ربلة ساقه اليمنى، مما سيكلفه الغياب عن نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وكان سيليسين -29 عاماً- يلعب بطولة الكأس على أن يستمر مارك أندريه تير شتيجن حارساً أساسياً في الليجا ودوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما أعلنه النادي الكتالوني سيغيب الحارس الهولندي عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

يذكر أن القرعة قد أوقعت برشلونة ضد غريمه التقليدي ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، ما يعني أن شتيجن سيتولى المهمة في الكلاسيكو.