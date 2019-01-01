برشلونة يعلن إصابة تير شتيجن في الركبة ومخاوف من غيابه عن نهائي الكأس

نادي برشلونة الإسباني يعلن عن إصابة لاعبه مارك أندريه تير شتيجن ومخاوف كبيرة من غيابه عن نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبه مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى الفريق في ركبته قبيل استعدادات الفريق لختام الموسم.

جاء هذا في بيان نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"تويتر" من خلال تغريدة قبل قليل.

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وكتب النادي في البيان: "تير شتيجن يعاني من مشاكل في الركبة اليمنى، في الوقت الحالي سيبتعد عن التدريبات والمباريات، وسيكون متاحًا بناءًا على طريقة تطور حالته".

وكان شتيجن قد شارك في معظم مباريات برشلونة هذا الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، حيث كان ياسبر سيليسن هو الحارس الأساسي للنادي الكتالوني في مواجهات الكأس.

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ويتبقى للنادي الكتالوني مباراة وحيدة في الدوري من المتوقع أن يخوضها الحارس الهولندي أساسيًا كما هو الحال منذ حسم برشلونة الدوري ضد ليفانتي.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا في الـ 25 من الشهر الجاري، وسيغيب عن المباراة كل من لويس سواريز وعثمان ديمبلي للإصابة.