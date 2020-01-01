برشلونة يعلن آخر مستجدات المفاوضات مع ميسي

هل يستمر النجم الأرجنتيني مع النادي الإسباني؟

أكد إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، أن النادي الإسباني لا يمكنه خسارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المستقبل القريب.

العديد من التكهنات أثيرت حول موقف ميسي من التجديد لبرشلونة والبقاء معه حتى الاعتزال، حيث ينتهي عقد اللاعب الحالي في 30 يونيو 2021.

إريك أبيدال قال عن مستقبل صاحب الـ32 سنة:"لدينا اللاعب الأفضل في العالم ويجب ألا نخسره، هناك حالة من التفاؤل بشعوره بالسعادة هنا والاستمتاع بعمله".

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وأضاف:"ميسي يظهر دائماً في أفضل مستوياته بجميع الأحوال، ونحن نريد شعوره بسعادة أكبر لذلك علينا منحه أفضل الإمكانيات لتحقيق الألقاب والأرقام القياسية".

وتابع:"المفاوضات مستمرة ويجب علينا التوصل لاتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، وهناك تفاؤل كبير بموافقة ميسي على التجديد لأنه يعلم مدى حاجة برشلونة لخدماته".

وأما عن صفقة فرانشيسكو ترينساو لاعب سبورتنج براجا:"أردنا تكرار ما فعلناه مع فرينكي دي يونج، بشراء اللاعب قبل انفجاره وارتفاع سعره".

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واستكمل:"كانت ستصبح مخاطرة كبيرة جداً لو امتلكنا فترة أطول، وكنا سندفع وقتها أكثر من 31 مليون يورو نظراً لاهتمام العديد من الأندية الأخرى بضمه.

وفي نهاية حديثه توقع الفرنسي مستقبل مبهر لترينساو الذي سينضم لبرشلونة الصيف القادم، حيث أشاد بمهاراته التهديفية والفنية الحالية، ومدح أيضاً ماتيوس فيرنانديز لاعب بالميراس الذي يستعد للقدوم لكامب نو بعد نهاية هذا الموسم.