برشلونة يعطي مهلة محددة لكومان، ورسالة هامة للابورتا!

لابورتا يوجه رسالة لجماهير برشلونة

وجه رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، جوان لابورتا، رسالة مهمة لجماهير الفريق بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

النادي الكتالوني افتتح مشاركاته في دور المجموعات، بالسقوط بثلاثية أحرزها توماس مولر وروبرت ليفاندوفسكي.

جماهير برشلونة تشعر بالاستياء الشديد من أداء الفريق خاصة وأن المباراة كانت على ملعب "كامب نو".

ماذا قال لابورتا؟

تحدث لابورتا في مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقال: "مرحبا كوليز (جماهير برشلونة)، أنا محبط وغاضب مثلكم جميعًا".

Un missatge a tot el barcelonisme: confiança i suport a l’equip. No en tingueu cap dubte, ho solucionarem. Visca el Barça! pic.twitter.com/xwFur9ls7b — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) September 15, 2021

وتابع: "ما يحدث الآن هو أحد الأشياء التي كنا نتوقعها بالفعل وأطلب منكم الصبر واستمرار دعم فريقنا".

وأضاف: "أتمنى أيضًا أن تمنحوا ثقكتم في الإدارة التي تدير النادي، نحتاج ثقتكم وبعض الوقت، سنعمل على حل الوضع الحالي".

وأتم: "شكرًا لكم جميعًا، يحيا برشلونة".

ما هى آخر الأنباء داخل برشلونة؟

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" صباح اليوم، أنّ جوان لابورتا قرر عقد اجتماع طارئ مع نائبه رافائيل يوستي ومدير كرة القدم ماتيو أليماني، عقب سقوط برشلونة بثلاثية.

وحسب ما ورد عن صحيفة "سبورت" الكتالونية ، فإن الاجتماع قد أسفر عن أن الإدارة منحت كومان فرصة في الثلاث مباريات المقبلة لتصحيح الأوضاع، ويعتبر لابورتا أن كومان هو السبب الرئيسي في ظهور برشلونة بهذا الشكل.

برشلونة سيلعب الثلاث مباريات المقبلة في ستة أيام فقط وجميعهم لحساب منافسات الدوري الإسباني.

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