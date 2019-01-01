برشلونة يعرض 100 مليون يورو ونجمه للحصول على نيمار

هل نرى نيمار في كاتالونيا من جديد؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير إعلامية أن برشلونة قام بتجهيز عرض أولي للتعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان على أساس مبلغ مالي وأحد لاعبيه.

وأكدت التقارير في الأيام الأخيرة أن العلاقة بين نيمار وبي إس جي وصلت لطريق مسدود، وأن اللاعب قد يعود إلى إسبانيا من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.

وأفصحت "سبورت" عن طبيعة عرض برشلونة لإعادة نيمار، إذ سيقدم 100 مليون يورو ومعها لاعبه فيليبي كوتينيو لإقناع بي إس جي.

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مبابي يلعب ببرشلونة 🎮🤔



(📽️: IG/k.mbappe) pic.twitter.com/zAcSPVzdPT — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 21, 2019

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ويبدو مستقبل كوتينيو غامضاً مع برشلونة في ظل فشله في التألق مع البلوجرانا، الأمر الذي أكده اللاعب في تصريحات أخيرة.

وأوردت الصحف أن باريس سان جيرمان لا يمانع بين نيمار، ولكن يطلب مبلغ يصل إلى 300 مليون يورو في نجمه البرازيلي.

بي إس جي كان قد ضم نيمار من برشلونة قبل موسمين مقابل 222 مليون يورو.