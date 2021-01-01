برشلونة يعثر على منافس ألبا في فالنسيا

فيربو على وشك الرحيل

يدرس نادي برشلونة الإسباني، إمكانية التعاقد مع خوسيه لويس جايا ظهير أيسر نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالت الصيفية القادمة.

جونيور فيربو لم يقدم المستوى المتوقع منه منذ انتقاله إلى برشلونة قادمًا من ريال بيتيس، ليقرر النادي الكتالوني التخلي عنه في أقرب فرصة ممكنة.

برنامج Onze المذاع على شبكة Esport3 الإسبانية، كشف عن رغبة برشلونة في تعويض رحيل فيربو بالتعاقد مع جايا.

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ويأتي ذلك بسبب المستويات المميزة التي يقدمها ظهير الخفافيش هذا الموسم، والتي ساعدته على تجاوز جوردي ألبا في تشكيل المنتخب الإسباني بقيادة لويس إنريكي.

ومن المقرر أن يوافق فالنسيا على التخلي عن اللاعب صاحب الـ25 سنة، بقيمة مالية تصل إلى 15 مليون يورو تشمل الإضافات والمتغيرات المستقبلية.

وتأتي هذه الصفقة ضمن محاولات رونالد كومان مدرب برشلونة، لاستكشاف السوق للتعاقد مع لاعب ينافس ألبا بقوة على مركز الظهير الأيسر.

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وأشار التقرير إلى أن الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه في برشلونة خلال شهر فبراير القادم، سيكون صاحب الكلمة النهائية في صفقة جايا.

وعلى الجانب الآخر ينتظر فيربو أي عرض رسمي للرحيل عن النادي بالصيف، وسط بعض الأنباء حول اهتمام بضمه من نادي ميلان الإيطالي.