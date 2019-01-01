برشلونة يطلب ثنائي إنتر والوكلاء في الصورة

نادي برشلونة يريد ثنائي إنتر ميلان في أقرب صورة ووكيلي اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز يصلان ميلان للتفاوض.

كشفت تقارير صحفية اليوم على إصرار نادي برشلونة في رغبته بالحصول على خدمات اللاعب لاوتارو مارتينيز نجم هجوم فريق إنتر الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني والتي أكدت أن بعثة برشلونة التي سافرت لميلانو قبل أيام قد طلبت اللاعب من إدارة إنتر بالفعل.

وذكرت الصحيفة أن لاوتارو لم يكن الطلب الوحيد لإدارة برشلونة من نظيرتها في إنتر حيث تم الاستفسار عن اللاعب ستيفانو سينسي نجم خط وسط الفريق.

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وتحدثت تقارير أخرى أن وكيلي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز قد سافرا مؤخرًا لميلان من أجل مناقشة مستقبل اللاعب في الفترة المقبلة.

ورجحت الصحيفة أن تجتمع إدارة برشلونة ووكيلي اللاعب في ظل العلاقات المميزة التي تجمع إنتر بالنادي الكتالوني ورغبة الأخير في معرفة طلبات الأرجنتيني.

ويملك لاوتارو مارتينيز شرطًا جزائيًا في عقده مع الفريق تصل قيمته لـ ١١٠ مليون يورو وهو أكثر بأربعة أضعاف الشرط الجزائي الذي كان في عقده قبل عام واحد فقط.

جدير بالذكر أن مارتينيز الذي ينتهي تعاقده مع إنتر في ٢٠٢٣ كان قد شارك في ٢٠ مباراة هذا الموسم رفقة الفريق الإيطالي سجل خلالهم ١٣ هدفًا وصنع ثلاثة.