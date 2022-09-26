برشلونة يضع عينه على ثنائي ليفربول .. وعقبات أمام صفقة تبادلية منتظره!

ثنائي ليفربول على رادار برشلونة لتدعيم كتيبة تشافي!

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول وبرشلونة يدرسون فكرة صفقة تبادلية، ينتقل على إثرها روبرتو فيرمينو إلى الكامب نو، بينما يرحل ممفيس ديباي إلى الأنفيلد.

ينتهي عقد فيرمينو مع ليفربول في نهاية الموسم، مما يعني أنه يمكنه التفاوض مع أندية أخرى، اعتبارًا من يناير وهو نفس الوضع بالنسبة لديباي في برشلونة، حيث تستمر صفقته في كامب نو حتى الصيف المقبل أيضًا، ولا يرغب الناديان في خسارة لاعبيهم مجانًا.

مما يعنى أن الصفقة ستكون رابحة بالنسبة للناديين، حيث أن ضم الريدز لنجم مانشستر يونايتد السابق من شأنه أن يحل مشكلة رحيل فيرمينو وبدون دفع أي رسوم انتقال.

عقبات في وجه الصفقة

أشار تقرير "ليفربول إيكو" الإنجليزي إلى أنه من الرغم أنها تبدو صفقة ناجحة لكافة الاطراف لكن هناك عوائق كبيرة لإتمامها، حيث أن فيرمينو يعد أسطورة في آنفيلد، بسبب ما قدمه مع الفريق في الفترة الماضية، قبل أن يتراجع مستواه مؤخرًا، وحتى لو رحل في يناير خلال الصفقة التبادلية سيظل البرازيلي لديه مكانة خاصة عند جمهور الريدز.

ويأتي السبب الأول من وجهة نظر التقرير الإنجليزي، أن اللاعب والنادي قد يفضلان الرحيل بنهاية الموسم، ليكون لدى فيرمينو فرصة للحصول على توديع يليق بكونه أحد الأيقونات للنادي، وإجراء وداع مناسب بين اللاعب والجماهير، بالإضافة لمنحه فرصة لإنهاء الموسم ويحتمل أن يحقق المزيد من النجاح.

وحسب التقرير فإن السبب الأكبر لاحتفاظ ليفربول بالمهاجم البرازيلي هو أنه بغض النظر عن آراء الناس بشأن أدائه في الفترة الأخيرة، فإنه دائمًا ما يبذل قصارى جهده للفريق بالإضافة إلى ذلك، تم بناء نظام المدرب يورجن كلوب حوله منذ وصوله في عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن ديباي لاعب جيد للغاية لكن سيكون راتبه مرتفع للغاية بالنسبة للنادي الإنجليزي، وستكون مغامرة كذلك، على عكس فيرمنيو الذي ملك رصيد مع الجمهور على الرغم من عدم تقديمه أداء جيد مؤخرًا.

وتظل فكرة رحيل البرازيلي في يناير في صفقة مبادلة مع ديباي لا تبدو مناسبة للاعب يعني الكثير لليفربول.

برشلونة يريد لاعب آخر من ليفربول

واجه ترنت ألكساندر آرنولد بداية صعبة هذا الموسم مع ليفربول، لكن برشلونة يراه القطعة الناقصة في تشكيلته.

اللاعب الإنجليزي الدولي ينتهي عقده مع الريدز في صيف 2025، وتقدر قيمته السوقية بحوالي 80 مليون يورو.

وحسب تقارير موقع "فوتبول ترانسفير" يريد برشلونة التعاقد مع ترنت ألكسندر آرنولد، في الصيف القادم.

وقال الصحفي الإسباني جيرارد روميرو: "سيقدم النادي ما يقرب من 80 مليون يورو لضم الظهير الأيمن ترنت آرنولد".

الفريق الإسباني يتابعه منذ 2019، عندما ساهم في ريمونتادا الريدز أمام ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا من ذاك الموسم.

وكان آرنولد قد صرح في وقت سابق أن نادي برشلونة هو فريقه المفضل، ما يعنى أن اللاعب الإنجليزي قد لا يفوت فرصة الانتقال إلى كامب نو في حالة تحرك البرسا لضمه.

الجدير بالذكر أن برشلونة يبحث عن حل طويل الأمد في مركز الظهير الأيمن، بينما أنفقوا 50 مليون يورو على ضم جول كوندي لاعب إشبيلية هذا الصيف، إلا أن الفرنسي يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع، حيث تم اختيار هيكتور بيليرين من آرسنال في صفقة انتقال مجانية لمدة عام واحد فقط، كحل مؤقت لأزمة المركز رقم "4" والذي يؤرق النادي في السنوات الأخيرة.