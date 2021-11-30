برشلونة يضع سبعة من نجومه رهن إشارة مانشستر سيتي

يحاول نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع فيران توريس جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث يعد طلبًا مباشرًا من تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الكتالوني.

برشلونة يفهم بالطبع صعوبة إخراج لاعب من مانشستر سيتي في منتصف الموسم، لكن النادي يدرك أن التوجه إلى خيار يريده بالفعل أفضل من المراهنة على خيار بديل من الأسهل الحصول عليه.

برشلونة بالفعل وضع عينه على عدد من الخيارات البديلة إذا ما فشل في ضم توريس، على رأسها الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، ورحيم ستيرلينج نجم سيتي.

ما هي الورقة التي يملكها برشلونة لضم فيران توريس؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يملك بالفعل ورقة رابحة في مفاوضاته مع مانشستر سيتي لضم فيران توريس، تتمثل في موافقة اللاعب في الانتقال إلى "كامب نو".

الصحيفة أشارت إلى أن فيران توريس أخبر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي برغبته في الانتقال إلى برشلونة في يناير المقبل.

ما هي خطة برشلونة لضم توريس؟

برشلونة في الوقت الحالي من الصعب عليه دفع قيمة عالية في سوق الانتقالات بالنظر إلى وضعه الاقتصادي المعقد.

ولذلك يأمل برشلونة أن يتفهم مانشستر سيتي رغبة فيران توريس في الرحيل، ويوافق على أن تتم الصفقة بتقديم المال بالإضافة إلى أحد اللاعبين.

برشلونة مستعد لتقديم المال بالإضافة إلى واحد من بين سبعة لاعبين لإقناع مانشستر سيتي بإنهاء الصفقة.

برشلونة يمكنه تقديم لاعبين أمثال سيرجينيو ديست أو سيرجي روبرتو، أو كليمون لونجليه، أو فيليبي كوتينيو، أو صامويل أومتيتي، أو نيتو، أو أوسكار مينجيزا في محاولة لإتمام الصفقة.

وسيكون على برشلونة الانتظار فقط للتعرف على رغبة مانشستر سيتي الحقيقية في اللاعبين الذين قد يهتم بهم من صفوف "البلوجرانا".

ما هو موقف جوارديولا من طلب توريس؟

الصحيفة الإسبانية أكدت أن جوارديولا لا يمانع الموافقة على طلب فيران توريس لسببين رئيسيين.

الأول هو أنه قال دائمًا إنه إذا أراد لاعب ما الرحيل عن فريقه عليه فقط إخباره بذلك.

الثاني هو أن اللاعب يمكن أن يكون متحمسًا لفكرة التغيير إذا اتصل به نادٍ كبير مثل ريال مدريد أو برشلونة.

وبهذا يعرف جوارديولا بالفعل أن فيران توريس لديه اتفاق مع برشلونة، حتى أنه سيوافق على تقليل راتبه لرغبته في التماشي مع الوضع الاقتصادي في النادي الكتالوني.

ما هو موقف مانشستر سيتي من الصفقة؟

مانشستر سيتي من جانبه، وكما كشفت الصحيفة الإسبانية، لا يريد التخلي عن لاعب شاب بقيمة فيران توريس في الوقت الحالي.

ورغم أن مانشستر سيتي لم يحدد بعد سعرًا للاعبه الشاب، إلا أن قيمة اللاعب تتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

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