برشلونة يضع اللمسات النهائية على رحيل لاعب وسط ملعبه

كارليس ألينيا في طريقه لمغادرة برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة أصبح في طريقه للتخلص من لاعبه كارليس ألينيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي قد اقترب من الاتفاق مع نظيره خيتافي على ضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون عبارة عن إعارة لنهاية الموسم الجاري، يحصل خلالها اللاعب على المزيد من الفرص للمشاركة.

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ولن يضع برشلونة أي بند يسمح للفريق المدريدي بالحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائي في الفترة المقبلة، رغبة في الإبقاء عليه مستقبلًا.

ولم يبدأ اللاعب سوى مباراة وحيدة مع برشلونة هذا الموسم، وشارك في خمسة لقاءات أخرى بين الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يصل الفريقين لاتفاق حول الصفقة بحلول الأربعاء أو الخميس، حيث أن المفاوضات في مرحلة متقدمة حاليًا.

جدير بالذكر أن خيتافي سعى للحصول على خدمات ألينيا في الموسم الماضي، لكن اللاعب رحل لريال بيتيس في إعارة.