برشلونة يشغل حربًا لضم نجم الأرجنتين

برشلونة يزاحم توتنهام لضم لاعب أتالانتا

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يستعد لضم لاعب أتالانتا، كريستيان روميرو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اسم الأرجنتيني مؤخرًا بفريق توتنهام الإنجليزي، لكن تم رفض العرض مما دفع برشلونة للدخول في السباق.

ماذا جاء في التقارير الصحفية بخصوص روميرو؟

كشفت صحيفة "فوتبول إيطاليا" أن نادي برشلونة يجهز عرض خاص لمزاحمة توتنهام على ضم مدافع الأرجنتين كريستيان روميرو.

وأفاد نفس المصدر أن برشلونة كان يراقب الموقف بعناية، ويتوقعون الآن أن يقدم النادي الكتالوني عرضًا رسميًا خلال اليومين المقبلين.

ما هو موقف توتنهام من ضم اللاعب؟

في الأيام الماضية، قدم توتنهام لأتالانتا عرض بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين في شكل مكافآت لضم اللاعب لكن قوبل العرض بالرفض.

وكان ذلك بعيدًا عن الرقم الذي حدده الفريق الإيطالي للتخلي عن اللاعب، 60 مليون يورو.

وسعى توتنهام للتخلص من مدافعه توبي ألدرفيريلد، وجمع 13 مليون يورو ليضعها في مقابل رسوم روميرو لتقديم عرض آخر لضم اللاعب.

ما هو موقف اللاعب من الرحيل؟

في الصيف الماضي، انضم روميرو إلى نادي أتالانتا قادمًا من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عامين مع خيار الشراء بقيمة 18 مليون يورو.

وبحسب التقارير فإن روميرو موافق على الرحيل وقد اتفق على الشروط الشخصية للانصمام إلى توتنهام، لكن بدخول برشلونة، فاللاعب سيعيد التفكير، خاصة أنه سيلعب مع مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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