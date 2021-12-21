برشلونة يسقط أمام إشبيلية وريال مدريد المستفيد الوحيد

واصل برشلونة، نزيف النقاط بعد التعادل أمام إشبيلية، بهدف لكل فريق في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبعد تعادل اليوم وصل برشلونة إلى النقطة 28 في المركز السابع، بينما استمر إشبيلية في المركز الثاني من ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر بـ 43 نقطة.

المباراة بدأت بشكل قوي وسريع من الجانبين، ونجح إشبيلية بعد مرور 20 دقيقة في تسجيل الهدف الأول عن طريق رافا مير، ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل.

وجاء الرد السريع من لاعبي برشلونة، وفي الدقيقة 28 استغل عثمان ديمبيلي خطأ دفاع إشبيلية وانطلق ثم سدد تسديدة قوية تصدى لها ياسين بونو وأبعدها الدفاع.

وفي الدقيقة 31 سجل جوميز هدف إشبيلية الأول، ركنية من الجانب الأيمن وصلت إلى راكتيتش الذي مرر الكرة إلى جوميز وبدوره سدد تسديدة قوية سكنت الشباك.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بدقيقة واحدة، احتسب الحكم ركلة ركنية لبرشلونة ارتقى لها أراوخو برأسية قوية سكنت الشباك ليسجل هدف التعادل لفريق.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الثاني، وهدد مرمى أصحاب الأرضي في أكثر من مرة بحثًا عن هدف التقدم، ولكن دون جدوى.

وفي الدقيقة 61 كانت أولى الفرص الخطرة، تسديدة قوية من عبد الصمد ولكنها تخرج إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 63 أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه كوندي مدافع إشبيلية بعد أن ضرب الكرة بيديه في وجه جوردي ألبا بسبب وجود احتكاك بينهم على خط التماس.

وفي الدقيقة 72 حاول عثمان ديمبيلي مباغته ياسين بونو بتسديدة قوية، ولكنها مرت بجوار القائم بقليل.

وفي الدقيقة 80 أهدر جافي فرصة هدف محقق بعد عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها اللاعب الشاب برأسية قوية ولكنها مرت خارج مرمى ياسين بونو.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق، أطلق عثمان ديمبيلي تسديدة قوية، ارتطمت بالقائم ومرت بسلام على مرمى أصحاب الأرض.

وقبل نهاية الوقت الإضافي بلحظات، تصدى ياسين بونو لتسديدة قوية من جوردي ألبا من خارج منطقة الجزاء.