برشلونة يستهدف موهبة مانشستر يونايتد

جوميز موهبة اليونايتد تحت أنظار برشلونة

فيسبوك تويتر محمد عماد

وضع نادي برشلونة موهبة نادي مانشستر يونايتد أنخيل جوميز صاحب ال18 عامًا على راداره، وذلك من أجل التعاقد معه في الصيف المقبل.

ولا يعيش جوميز أفضل أيامه في مانشستر يونايتد بعد تصريحات المدرب أولي جونار سولشاير بسبب الأداء البدني السئ للاعب.

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وكان جوميز قد شارك في مباراة مانشستر يونايتد الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد كارديف سيتي التي خسرها الشياطين الحمر بهدفين مقابل لا شئ.

وحسب صحيفة "الولا" البرتغالية فإن نادي برشلونة يريد التعاقد مع الجناح البرتغالي في صفوف فريق اللامسيا "الفريق الثاني".

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان هو الآخر يريد ضم جوميز جوهرة الشياطين الحمر في الصيف المقبل.