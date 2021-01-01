برشلونة يستهدف أجويرو ويخطط لإفساد صفقة ريال مدريد

صفقات مجانية متوقعة للنادي الكتالوني

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في التحضير لخطته من أجل فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بمحاولة التعاقد مع صفقات منخفضة التكلفة لتوفير النفقات.

انتخابات النادي الكتالوني من المتوقع إقامتها في شهر فبراير القادم، ولكن لا توجد وعود انتخابية ضخمة بسبب الأزمة المالية الناتجة عن غياب الجماهير تزامنًا مع انتشار فيروس كورونا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة سيعتمد بشكل كبير على الصفقات المجانية، ووضع في خطته بعض الأسماء التي تنتهي عقودها الصيف القادم.

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إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي، ممفيس ديباي مهاجم ليون وجورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، هي الأسماء المعروفة في الوقت الحالي كأهداف لبرشلونة.

ولكن الصحيفة أكدت أن هناك لاعبان آخران من الطراز العالمي، تم عرضهما على النادي الكتالوني الصيف القادم.

سيرخيو أجويرو هو المرشح الأول، حيث ينتهي عقد مهاجم سيتي في يونيو، ولا توجد أي مؤشرات حول التجديد حتى الآن، كما تربطه علاقة قوية بنجم الفريق ليونيل ميسي.

برشلونة أراد الدولي الأرجنتيني قبل التعاقد مع لويس سواريز في 2014، ويثقون تمامًا في قدرته التهديفية رغم الإصابات ووصول عمره إلى 32 سنة.

اللاعب الآخر هو دافيد ألابا، الذي يبدو قريبًا من ريال مدريد، ولكن علاقة وكيل أعماله بيني زهافي بجوان لابورتا المرشح الرئاسي لبرشلونة قد تلعب دورًا كبيرًا في تغيير وجهته.

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وتؤمن الإدارة الفنية في النادي بقيادة رونالد كومان، بقدرات صاحب الـ28 سنة الدفاعية، وجودته المميزة في اللعب كظهير أيسر وقلب دفاع ولاعب وسط.

ومن المتوقع دخول برشلونة في مفاوضات جادة مع الأهداف المطروحة، بالاتفاق مع المرشحين الرئاسيين، قبل الإعلان عن الرئيس الجديد للنادي قبل نهاية الموسم الحالي.