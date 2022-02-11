برشلونة يستقر على بديل هالاند إن رفض الوصول لكامب نو!

لا تريد إدارة برشلونة أن تترك شيئًا للظروف، والآن وضعت الخطة البديلة في حالة فشل التعاقد مع إرلينج هالاند في الصيف المقبل.

التعاقد مع مهاجم صريح يمثل أولوية قصوى حاليًا بالنسبة لبرشلونة، والهدف الأول كما هو واضح، التعاقد مع هالاند من بوروسيا دورتموند.

الدولي النرويجي حتى اللحظة لم يحسم قراره رغم أن وكيله مينو رايولا أكد أن خيار برشلونة وارد على طاولته، مما جعل البرسا يفكر في أسوأ السيناريوهات.

من هو بديل هالاند في برشلونة؟

ووفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن الإدارة قد وضعت اسم ألكسندر إيزاك للتعاقد معه في الصيف المقبل حال فشل ضم هالاند.

الاهتمام بنجم ريال سوسييداد ليس جديدًا، بل إنه كان في الصيف الماضي قريبًا من الوصول لكامب نو لولا الأزمة المالية التي حالت دون ذلك.

الصحيفة أشارت إلى أن إيزاك وما قدمه في ملعب أنويتا يُثير اهتمام المدرب تشافي هيرنانديز ويجعله الخيار الأمثل لمركز المهاجم الصريح بالمستقبل.

ما هو موقف إيزاك من الانضمام لبرشلونة؟

من جهته، لا يمانع اللاعب الانضمام إلى برشلونة، بل ذهب التقرير للقول أنه "جمّد" كل العروض الأخرى انتظارًا لموقف الكتلان النهائي من ضمه.

ويمتد عقد المهاجم السويدي مع برشلونة حتى 2026، ويتواجد شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو.

إدارة ريال سوسييداد تدرك أنه وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة على جميع أندية العالم حاليًا، يبدو مستحيلًا دفع 80 مليون يورو في نجمها.

هل يتمكن برشلونة من ضم إيزاك إن أراد؟

لذلك وبالنظر إلى العلاقة المميزة التي تربط إدارة برشلونة بنظيرتها في سان سيباستيان، لن يكون التوصل إلى اتفاق حول قيمة إيزاك صعبًا أبدًا.

الجدير بالذكر أن آرسنال هو أكثر الأندية اهتمامًا بالتعاقد مع صاحب الـ22 عامًا، والذي سجل 8 أهداف في 27 مباراة مع سوسييداد هذا الموسم.

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