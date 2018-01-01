برشلونة يستعيد مالكوم وروبرتو قبل المواجهة الثأرية ضد ليفانتي

ليفانتي كان الفريق الذي حرم برشلونة من دوري اللاهزيمة الموسم الماضي

عاد الجناح البرازيلي مالكوم، إلى تدريبات نادي برشلونة الإسباني بعد غيابه لمدة قصيرة بسبب الإصابة.

مالكوم أُصيب في مباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا أمام كالتورال ليونسيا، ولم يظهر مع الفريق بأي مباراة بعدها.

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برشلونة أكد تواجد اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الجمعة، استعداداً للمواجهة القادمة أمام ليفانتي بالدوري بعد غد الأحد.

وشهد أيضاً مران برسا تواجد سيرجي روبرتو ظهير الفريق، حيث تدرب بشكل طبيعي مع باقي اللاعبين.

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وتمنح عودة الثنائي إضافة قوية لصفوف برشلونة، خلال زيارته لليفانتي على أرضه ووسط جماهيره.

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ويخوض برشلونة المباراة وهو في المركز الأول بجدول الليجا بفارق 3 نقاط عن إشبيليه الثاني، مقابل 22 لليفانتي السادس، والذي يقدم مستويات طيبة هذا الموسم.

ويسعى برشلونة للثأثر من ليفانتي بتلك المباراة، خاصةَ وأنه الفريق الذي أفسد سلسلة اللاهزيمة له الموسم الماضي.