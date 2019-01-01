برشلونة يستعيد اثنين من مصابيه قبل قمة إنتر

أنباء سارة لمشجعي برشلونة

زفت الصحف الكاتالونية بشرى سارة لمشجعي برشلونة قبل زيارة ملعب "جوسيبي مياتزا" لمواجهة إنتر منتصف هذا الأسبوع في ختام دوري مجموعات أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن المدرب فالفيردي تلقى أنباء سارة جدًا صباح اليوم، بعودة الظهير الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة.

وأفاد نفس المصدر، أن الظهير الأيسر الآخر العائد لتوه من الإصابة جوردي ألبا، هو أيضًا استكمل التدريبات دون أن يشعر بألم أو مضاعفات، لتتضاعف فرصه في اللحاق برحلة مدينة ميلانو.

وعانى سيميدو من إصابة على مستوى ربلة الساق أثناء مشاركته في مباراة سيلتا فيجو، التي حسمها فريقه برباعية مقابل هدف، وعلى إثرها ابتعد عن التدريبات أكثر من أربعة أسابيع.

ونفس الأمر بالنسبة للمدافع الإسباني، هو الآخر رافق زميله البرتغالي في عيادة المصابين طيلة الشهر الماضي، بعد انتكاسته أمام سلافيا براج في دوري الأبطال.

وكان فالفيردي قد أعطى تلميحات بعد الفوز على مايوركا أمس السبت بنتيجة 5-2، بأنه سيمنح جُل لاعبيه الأساسيين راحة في سهرة الثلاثاء أمام إنتر.

وسيطير البرسا إلى "جوسيبي مياتزا"، لخوض مباراة تحصيل حاصل، بعدما ضمن صدارة مجموعة الموت بالوصول للنقطة الـ11، بفارق خمس نقاط عن مضيفه ومثلهم عن بوروسيا دورتموند، فيما يقبع الفريق التشيكي في المركز الأخير بنقطتين فقط.