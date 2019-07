برشلونة يستخدم خط خاص على قمصان فريق كرة القدم

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن خط جديد سيستخدمه على قمصان فريق كرة القدم بداية من الموسم الجديد، سيتم كتابة أسماء وأرقام اللاعبين به على ظهر القميص.

وسيستخدم برشلونة ذلك الخط في مباريات الإعداد للموسم الجديد، ودوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا ليعود بذلك لعادته القديمة.

🔤 'FC Play', the typography that Barça will premiere in the 2019/20 season



All the details 👉 https://t.co/DY1LeatP4M pic.twitter.com/r3PBTysjH0