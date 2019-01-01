برشلونة يستخدم خط خاص على قمصان فريق كرة القدم

نادي برشلونة يعلن عن خط خاص جديد سيستخدمه على قمصان الفريق في الموسم الجديد بعيدًا عن مواجهات الليجا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن خط جديد سيستخدمه على قمصان فريق كرة القدم بداية من الموسم الجديد، سيتم كتابة أسماء وأرقام اللاعبين به على ظهر القميص.

وسيستخدم برشلونة ذلك الخط في مباريات الإعداد للموسم الجديد، ودوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا ليعود بذلك لعادته القديمة.

🔤 'FC Play', the typography that Barça will premiere in the 2019/20 season



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وأطلق الفريق الكتالوني على الخط اسم "لعب برشلونة" باللغة الكتالونية، وسيظهر للمرة الأولى على ملعب كامب نو خلال مباراة كأس خوان جامبر.

وكان النادي الكتالوني يستخدم خط خاص به طوال المواسم السابقة قبل أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بتحديد خط موحد لكل الفرق.

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وتأتي تلك القاعدة لتمنع النادي الكتالوني من استخدام خطه الجديد خلال مباريات الدوري الإسباني الـ ٣٨ التي تنطلق خلال أسابيع.

جدير بالذكر أن قرعة الدوري الإسباني كانت قد أجريت في الساعات الماضية وأسفرت عن مواجهة برشلونة لأتلتيك بلباو في الجولة الافتتاحية على ملعب سان ماميس.