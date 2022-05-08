برشلونة يزف خبراً ساراً بخصوص مستقبل جافي

أكد المدير الرياضي لبرشلونة، ماتيو أليماني، أن نجم خط الوسط الشاب جافي، يرغب في الاستمرار داخل قلاع "الكامب نو"، خلال السنوات المقبلة.

الفريق الكتالوني كان قد عقد جلسة مع وكيل أعمال اللاعب الشاب منذ عدة أيام، مع وضع شرط جزائي بقيمة مليار يورو لتجديد عقده مع البارسا.

أليماني: نُواصل العمل لاستمرار جافي مع برشلونة لعدة سنوات

وقال أليماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "جافي يرغب في الاستمرار مع برشلونة، وسنواصل العمل من أجل الحفاظ على خدمات اللاعب".

ومن المُقرر أن ينتهي عقد جافي مع برشلونة في يونيو 2023، لذلك يرغب الفريق الكتالوني في تجديد عقد لاعب الوسط الشاب، بعد أن اتجهت العديد من الأنظار نحوه.

وعن عودة نيتو لحراسة عرين برشلونة بعد 4 شهور من آخر لقاء لعبه قال: "إنه حارس رائع، ما يحدث هو أن تير شتيجن الحارس الأساسي للفريق، لكن لديه بديل مُميز للغاية".

وتابع: " نيتو لديه عام آخر في عقده، في الوقت الحالي نحن بخير وسعداء مع حراس مرمانا".

ومن المُفترض أن ينتهي عقد حارس المرمى، نيتو مع برشلونة في 30 يونيو 2023.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بالأمس أمام ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، ليضمن مركزاً مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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