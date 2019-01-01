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برشلونة يرفض الدخول في مزاد مع ريال مدريد على موهبة كورنثيانز

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Alexandre Schneider/Getty
نادي برشلونة الإسباني مهتم بضم اللاعب بيدرينيو من صفوف كورنثيانز البرازيلي لكن المغالاة في سعره تهدد الصفقة.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة لا يزال مهتمًا بضم اللاعب الشاب بيدرينيو من صفوف كورنثيانز البرازيلي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي الكتالوني مستمر في متابعته للمستويات التي يقدمها اللاعب عن كثب في الفترة الأخيرة.

ويتواجد في الوقت الحالي أحد كشافي فريق برشلونة ويدعى لويس جونزاليز ليتابع اللاعب عن قرب في دورة طولون لمنتخبات الشباب المقامة في فرنسا، لكن النادي غير مستعد لتلبية كافة طلبات كورنثيانز المادية.

وسجل اللاعب حتى الآن هدفًا وحيدًا في البطولة كان في شباك منتخب جواتيمالا خلال مباراة الجولة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

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ويتابع فريق ريال مدريد أيضًأ اللاعب في الفترة الماضية ومستعد للحصول على خدمات بالمقابل المادي الذي يطلبه كورنثيانز.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ 21 عامًا يملك 47 مباراة مع فريقه البرازيلي في بطولة الدوري سجل خلالهم 10 أهداف.

 

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