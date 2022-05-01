برشلونة يرد على أخبار ضم ليفاندوفسكي: المفاوضات أمر خاص!

أكد ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة أن الفريق الكتالوني لا يحب أن يناقش عمليات المفاوضات التي تجري بشأن صفقاته الجديدة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلها الصحفي فابريتسيو رومانو، وأكد خلالها أن الحديث عن روبرت ليفاندوفسكي ليس في محله.

وقال اليماني: "لم يكن هناك أي نوع من أنواع الاجتماعات مع روبرت ليفاندوفسكي أو وكيل أعماله في الفترة الماضية".

وأضاف: "لا أحب أن أتحدث عن أي شيء يخص عمليات التفاوض، هذا الأمر خاص للغاية بالنسبة لنا في برشلونة".

وأردف رافضًا أن يتحدث عن ليفاندوفسكي: "لا نحب أن نناقش أمر هؤلاء الذين يملكون عقودًا مع أندية أخرى".

وكانت تقارير عديدة قد أكدت على رغبة ليفاندوفسكي وبرشلونة في أن يتواجد البولندي في صفوف الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل.

ولا ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ قبل نهاية الموسم المقبل، مما يعني أن النادي البافاري لن يفرط فيه إلا بسعر مناسب بالنسبة لهم.