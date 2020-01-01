برشلونة يدفع المزيد من الأموال لأياكس من أجل دي يونج

نادي برشلونة يقدم المزيد من الأموال لنظيره أياكس من مستحقات صفقة ضم فرينكي دي يونج من صفوفه بالصيف الماضي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة سيجد نفسه مضطرًا لدفع المزيد من الأموال لنظيره أياكس الهولندي بسبب لاعبهم السابق فرينكي دي يونج.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي مضطر لتقديم ذلك المبلغ المالي بسبب شروط وضعها أياكس في عقد بيع اللاعب.

ويبلغ المبلغ حوالي 2.3 مليون يورو، تدفع دفعة واحدة ويحصل عليها أياكس بالشراكة مع ناديي دي يونج السابقين فيليم 2 وآر كي في فالفيك.

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وتعتبر تلك الأموال مجرد حقوق رعاية مبكرة للنجم الشاب، حيث لعب للأندية الثلاثة قبل الانضمام لبرشلونة وهو في عمر صغير للغاية.

وكان برشلونة قد تعاقد مع اللاعب من أياكس في الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو، كواحد من أغلى النجوم الشباب في العالم بمركز وسط الملعب.

ويحتوي عقد برشلونة مع أياكس لضم اللاعب على 11 مليون يورو متغيرات يقدمها النادي الكتالوني لنظيره الهولندي، بشروط محددة مسبقًا.

جدير بالذكر أن دي يونج كان قد شارك في 37 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في كل البطولات، وسجل هدفين وصنع أربعة حتى الآن.