برشلونة يدعو الجماهير للكلاسيكو ويطمئن ريال مدريد رغم التهديدات الأمنية

جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي لمجلس إدارة برشلونة يؤكد أن لقاء الكلاسيكو لا يواجه مخاطر أمنية.

طالب جوسيب فيفيس المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي برشلونة جماهير الفريق الكتالوني بحضور مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في ملعب كامب نو مساء اليوم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال مؤتمر صحفي بالأمس ونقلتها صحيفة "ماركا" وأكد خلالها أن لقاء الجولة الـ ١٠ المؤجل سيقام دون مشاكل.

وقال فيفيس: "من الواضح أنه تم صنع بعض الأجواء المقلقة حول الكلاسيكو لبعض الأهداف، الأسباب يوجد منها ما له أساس وما يفيد مصالح أطراف معينة".

وأضاف: "هناك البعض الذين أرادوا إظهار بعض الرسائل ونحن لم نظهر أي شكوى، لكن هناك أيضًا بعض الرسائل التحذيرية الكاذبة ونحن نشعر بالهدوء تجاه الأمر".

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وأكمل: "هذه الأمور تساعد على خلق أجواء غير مريحة، تلك هي الحقيقة التي لا تقبل الشك والتي لا تساعد أي طرف في هذه المشكلة".

وأردف: "نحن نريد من الجماهير أن تحضر لملعب المباراة وأن يقوموا بما يروه مناسبًا في حدود ما هو ملائم، نحن في حاجة لهم هنا للتواجد في المدرجات ودعم برشلونة".

وصرح عن ريال مدريد: "عليهم أن يأتوا لنا وهم في حالة من الهدوء، سوف يدخلون الملعب في حالة من السلام الذي يستحقونه، لقد تحدثنا عن تلك الأمور طوال الأيام الماضية".

وأنهى تصريحاته: "لقد قيل أن الشرطة الكتالونية لن تستطيع تأمين كامب نو، لكن عندما تقال تلك الأمور يشعر الجميع بالقلق، المشكلة الحقيقة أنه لم يسأل أحدهم عما إذا كانت تلك الأنباء صحيحة بينما هي في الحقيقة مجرد كذب".