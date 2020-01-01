برشلونة يدرس صفقة تبادلية جديدة مع توتنهام

الصفقة ستشمل لاعب الوسط البرازيلي فيليب كوتينيو

يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي من توتنهام، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ندومبيلي انضم لصفوف توتنهام الصيف الماضي، لكنه فشل في فرض نفسه بقوة مع النادي الإنجليزي، ودخل في خلافات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

تقارير صحفية إنجليزية، كشفت هذا الأسبوع، عن قيام ندومبيلي بالتحدث مع مورينيو، وإخباره بعدم رغبته في العمل معه مرة أخرى.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن برشلونة يسعى جدياً لاستغلال الموقف، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة.

برشلونة يعلم جيداً رغبة توتنهام في ضم لاعبه فيليب كوتينيو، ولذلك تدرس إدارة النادي عرض البرازيلي في صفقة تبادلية لضم ندومبيلي.

المهمة ليست سهلة على الإطلاق، حيث لن يتخلى توتنهام عن لاعبه بأقل من 60 مليون يورو، المبلغ الذي دفعه لضمه الصيف الماضي، ولذلك قد يعرض برشلونة مدافعه نيلسون سيميدو ضمن عملية التبادل لتسهيل المفاوضات.

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ويواجه النادي الإسباني منافسة شرسة على ضم ندومبيلي، بوجود اهتمام قوي من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بالحصول على خدماته.

يذكر أن صاحب الـ23 سنة، ظهر في 27 مباراة فقط مع توتنهام هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك مرتين وصنع 4 أهداف، وتأثرت بدايته مع الفريق الإنجليزي بالإصابات المتكررة.