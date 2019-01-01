برشلونة يدرس إمكانية عودة فالديز

هل يعود فالديز إلى برشلونة؟

تدرس إدارة برشلونة إمكانية التعاقد مع فيكتور فالديز، حارس مرمى الفريق المعتزل، بعد رحيله عن صفوف البلوجرانا منذ خمس سنوات.

فالديز يتولى تدريب فريق للناشئين في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرغب جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، استعادة فالديز لينضم إلى أكاديمية اللاماسيا ويهتم بتدريب الناشئين في النادي الكتالوني، بحسب إذاعة "إسبورتي سير" الكتالونية.

صاحب الـ 37 عامًا يرحب بفكرة العودة إلى صفوف برشلونة في مجال التدريب ولن يمانع العودة إلى فريقه الأم.

جدير بالذكر أنّ فالديز كان قريبًا من تدريب شباب ليجانيس ولكن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق نهائي.

فالديز حقق 23 بطولة في 12 موسمًا قضاها في برشلونة من بينها 3 مرات دوري أبطال أوروبا.