برشلونة يدخل أسبوع الحسم في صفقة جارسيا

هل يوافق النادي الكتالوني على شروط سيتي؟

يستعد نادي برشلونة الإسباني، للعودة إلى طاولة المفاوضات، مع نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي من أجل إريك جارسيا.

المدافع الشاب يدخل في العام الأخير من عقده مع سيتي، وقرر الرحيل عن الفريق للبحث عن فرصة جديدة ربما تكون في ناديه السابق برشلونة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكدت دخول برشلونة في أسبوع الحسم للحصول على خدمات اللاعب في أقرب فرصة ممكنة.

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ويأتي ذلك بناء على رغبة المدرب الهولندي رونالد كومان، الذي يبحث ضم بعض التدعيمات لصفوف فريقه، بعد إغلاق ملف رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إعلانه البقاء.

برشلونة سبق أن تقدم بعرض قيمته 10 مليون يورو، وهو ما يبعد كثيراً عن مطالب مانشستر سيتي الذي يريد تحقيق استفادة مالية مناسبة.

النادي الإنجليزي يريد الحصول على 25 مليون يورو، القيمة التي لا تناسب برشلونة، حيث يريد تخفيض هذا المبلغ وضمه هذا الصيف، أو الانتظار والتعاقد معه بالمجان بعد نهاية عقده في 2021.

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يذكر أن جارسيا الذي ظهر في بعض المباريات مع الفريق الأول لسيتي هذا الموسم، شارك هذا الأسبوع بقميص منتخب إسبانيا ضد أوكرانيا، حيث لعب كبديل لسيرخيو راموس.