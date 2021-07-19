برشلونة يُخيف لاعبيه في غرف خلع الملابس بـ "رونالدو"!

اسم كريستيانو رونالدو معلق على غرف خلع ملابس برشلونة لإخافة لاعبي الفريق الكتالوني.

هل يمكن أن يُلصق خبر عن البرتغالي كريستيانو رونالدو في غرف خلع ملابس برشلونة؟

الإجابة نعم يمكن؛ بل اسم كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، معلق بالفعل في غرفة خلع ملابس برشلونة في مدينة خوان جامبر الرياضية.

لماذا يعلق خبر عن كريستيانو للاعبي برشلونة؟

الخبر المُعلق على جدران غرفة برشلونة ويخص كريستيانو رونالدو هدفه الأساسي إخافة لاعبي برشلونة وتوعيتهم بمخاطر فيروس كورونا.

صحيفة آس نشرت صورة لغرفة ملابس برشلونة وظهر على أحد جدرانها خبر لهم عنوانه "عينة كريستيانو إيجابية مجددًا وفرص مشاركته أمام برشلونة تتقلص".

ولعب برشلونة مع يوفنتوس، الناشط في صفوفه حاليًا رونالدو، الموسم الماضي في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وغاب كريستيانو عن هزيمة فريقه في إسبانيا 2-0 على يد برشلونة في 28 أكتوبر 2020 لإصابته بفيروس كورونا.

لكن رونالدو عاد في المباراة الثانية في إيطاليا وقاد فريقه لهزيمة برشلونة 3-0 وقد سجل هدفين في اللقاء ليؤمن ليوفنتوس صدارة المجموعة.

وأصيب كريستيانو خلال معسكر لمنتخب بلاده ورغم عدم ظهور أي أعراض من أعراض الإصابة بالفيروس إلا أن عينته استمرت إيجابية لما يقرب من 18 يومًا.

هل خبر كريستيانو الوحيد في غرفة برشلونة؟

لم يظهر خبر كريستيانو وحده في غرفة برشلونة، فبحسب آس فملصق آخر للتوعية بخطر فيروس كورونا كان معلقًا للاعبين، مع تعليمات باللغتين الإسبانية والإنجليزية عن إجراءات السلامة التي يجب إتباعها لعدم الإصابة بالفيروس.

وكان الدوري الإسباني مثل بقية الدوريات توقف لما يزيد عن 3 أشهر في 2020 بعد تفشي جائحة فيروس كورونا في مارس من العام نفسه.

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