برشلونة يخطف موهبة جديدة من الدوري الألماني

اقترب نادي برشلونة الإسباني، من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو اللاعب الشاب فابيو بلانكو.

برشلونة أعلن مؤخرًا عن التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي، في صفقة تصل قيمتها إلى حوالي 55 مليون يورو.

وتعتبر هذه الصفقة مجرد بداية للمزيد من التدعيمات على أكثر من مستوى، حيث اقترب النادي من حسم صفقة بلانكو خلال الساعات القليلة القادمة.

من هو فابيو بلانكو؟

صاحب الـ17 سنة يلعب في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وسبق أن ارتبط بالانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي بعد إنهاء علاقته بفالنسيا.

الجناح الشاب كانت أمامه العديد من الفرص بكبار أوروبا، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة، ولكنه فضل التطور من خلال مشروع فرانكفورت بالدوري الألماني.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن اللاعب سينضم لبرشلونة في الميركاتو الشتوي، ولكنه سيتواجد بالفريق الثاني الذي يشرف عليه سيرجي بارجوان، تمهيدًا لتصعيده في الوقت المناسب.

ما هي قيمة التعاقد مع النجم الشاب؟

أشارت "سبورت" إلى أن قيمة الانتقال ستكون رمزية، حيث لن يكلف النادي أي شيء، وسيحصل فقط على مكافآت تتوقف على مستواه مع الفريق الأول.

ومن المقرر أن يوقع على عقد مدته عامين ونصف مع برشلونة، وسيكون لديه زملاء لعب معهم بالفعل في مراحل الشباب في إسبانيا وعلى رأسهم جافي.

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