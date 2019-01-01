برشلونة يخطط للتعاقد مع مهاجم توتنهام

بعد رحيل منير وقبله ألكاسير. الأنظار تتجه نحو مهاجم السبيرز

يخطط نادي برشلونة الإسباني لإتمام التعاقد مع فيرناندو ليورنتي، مهاجم توتنهام، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية بعد رحيل منير الحدادي.

ليورنتي لديه عقد ينتهي في الصيف الجاري ولا يحصل على فرصة للعب في السبيرز وقد يرحل في يناير.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ إدارة برشلونة تدرس التعاقد مع فيرناندو ليكون بديلأ لسواريز خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الكتالوني يرى أنّ المهاجم الباسكي يمتلك القدرة على اللعب مع الفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم نظرًا لخبرته الكبيرة في الليجا.

ويحاول نادي أتليتك بلباو استعادة ليورنتي، كما دخل جلطة سراي في خط المفاوضات.

برشلونة وضع عدد من الأسماء المرشحة للانضمام للفريق في يناير ومن أبرزهم ماكسي جوميز من سيلتا فيجو.