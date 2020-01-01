برشلونة يخطط للتعاقد مع خليفة تيرشتيجن

بداية البحث عن خليفة تيرشتيجن

يراقب نادي برشلونة الإسباني حارس برايتون الشاب كارل راشوورث ليكون ضمن خطته للمستقبل.

برشلونة خسر في الثواني الأخيرة أمام أتلتيك بلباو ليفشل في الوصول لنصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إنّ إدارة النادي الكتالوني أرسلت كشافين لمراقبة الحارس ومعجبة تمامًا بالمستوى الذي يقدمه.

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وظهر الحارس المعار إلى صفوف فريق وورثينج مستويات جيدة في 6 مباريات خاضها، كما يعد جزءًا من منتخب انجلترا تحت 23 عامًا ونواة للمستقبل.

الحارس البالغ من العمر 18 عامًا قد يتم استدعائه للعب في صفوف الفريق الأول لبرايتون في الموسم المقبل بعد أن قدّم مستويات جيدة للغاية.

وبحسب الصحيفة، فإنّ النادي الكتالوني ليس الوحيد الراغب في ضم كارل ولكنّه أكثر المهتمين.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يمتلك مارك أندريه تيرشتيجن ونيتو في مركز حراسة المرمى كما يعتمد على خريج اللاماسيا إنياكي بينيا ليكون الحارس الثالث.