برشلونة يخشى عودة كوتينيو .. مشاركة البرازيلي تكلف 20 مليون يورو!

صفقة تعاقد برشلونة مع فيليبي كوتينيو من ليفربول في يناير 2018 تواصل استنزاف النادي الكتالوني.

يواجه نادي برشلونة الإسباني، الذي يعيش بالفعل أزمة اقتصادية طاحنة، خطر فقدان 20 مليون يورو إضافية، سيكون مضطرًا إلى دفعها لنادي ليفربول الإنجليزي، ضمن أحد بنود صفقة تعاقد "البلوجرانا" مع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

كوتينيو انتقل إلى صفوف برشلونة في يناير 2018، في صفقة بلغت قيمتها 145 مليون يورو، مع العديد من المتغيرات القابلة للتحقيق، ما يجعل قيمة الصفقة أكبر بكثير من الرقم الرئيسي لها.

كوتينيو عانى خلال الموسم الماضي من إصابة في الغضروف المفصلي، ما جعله يغيب معظم فترات الموسم، رغم أنه قبل الإصابة كان قد بدأ الدخول في خطط الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن بند في عقد كوتينيو مع برشلونة، يحصل بموجبه ليفربول على 20 مليون يورو في حالة وصول البرازيلي إلى 100 مباراة رسمية بقميص "البلوجرانا".

كوتينيو خاض بالفعل حتى الآن 90 مباراة مع برشلونة، وبذلك فإنه على بعد عشر مباريات فقط من الوصول إلى الرقم الذي يخشاه النادي الكتالوني.

في الظروف العادية، كان كوتينيو سيصل إلى المشاركة في 100 مباراة مع برشلونة، لكنه أُعير في موسم 2019-2020 إلى بايرن ميونخ الألماني، وجاءت إصابة الموسم الماضي لتعيق مشاركاته مع النادي الكتالوني.

وفي موسمه الأول مع برشلونة لعب كوتينيو 22 مباراة، كما شارك في موسم 2018-2019 في 54 مباراة، بالإضافة إلى 12 مباراة في الموسم الماضي.

كوتينيو دخل بالفعل قائمة برشلونة ضد ريال سوسييداد في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، لكنه لم يدخل إلى المباراة.

ومع تعافي كوتينيو الكامل من الإصابة ومشاركته في تدريبات برشلونة الأخيرة، فمن المنتظر أن تكون المباراة رقم 91 للبرازيلي بقميص "البلوجرانا" مساء الثلاثاء المقبل ضد بايرن ميونخ في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

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