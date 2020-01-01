برشلونة يحسم قرار بديل سواريز اليوم

الإدارة الرياضية في نادي برشلونة تجتمع اليوم من أجل تحليل الموقف وتحديد بديل لويس سواريز.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة سيحدد اليوم موقفه من بديل النجم الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة للنادي الكتالوني، والتي أكدت أن الإدارة الرياضية في النادي ستجتمع اليوم لحسم ذلك الملف.

وستناقش الإدارة الرياضية أيضًا ملف الثنائي إيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال المطلوبان في الدوري الإيطالي والفرنسي عن طريق يوفنتوس وإنتر وباريس سان جيرمان.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فأن أبيدال المدير الرياضي للنادي الكتالوني قد وضع قائمة من الخيارات المتاحة من أجل الحصول على خدماتهم في هذا الشتاء.

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وذكرت الصحيفة أن تلك القائمة تضم اللاعب داني أولمو الذي يتفاوض برشلونة على ضمه بالفعل بحسب ما أوضحت تقارير عديدة.

ويتواجد في تلك القائمة لاعب برشلونة السابق بيدرو رودريجيز نجم تشيلسي الحالي والذي لن يجد صعوبة على التأقلم في طريقة النادي، بالإضافة لكريشتوف بيونتيك هداف ميلان.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السابق لبرشلونة باكو ألكاثير نجم بوروسيا دورتموند الحالي يعد خارج الترشيحات بالرغم من تأثره من قدوم هالاند لصفوف أسود فيستيفاليا.

جدير بالذكر أن سواريز كان قد خضع لعملية جراحية في الركبة قبل عدة أيام ومن المتوقع أن يستمر غيابه عن برشلونة لأربعة أشهر.