برشلونة يحسم قراره النهائي من بيع عبد الصمد الزلزولي!

النجم المغربي من أهم القطع الصاعدة في كتيبة برشلونة المستقبلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن احتياج نادي برشلونة لاستخدام جناح الفريق الشاب، عبد الصمد الزلزولي، في الموسم المقبل.

وكانت الأنباء قد أشارت في الفترة الماضية إلى خروجه بنية البيع النهائي إلى إحدى الفرق في الدوري الإسباني.

لكن بحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" فإن النجم المغربي سيظل لاعبًا في الفريق الكتالوني، مع وجود نية لاستخدامه أو خروجه على سبيل الإعارة فقط.

ماذا يريد تشافي؟

أوضح التقرير أن عبد الصمد قد نال استحسان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في الفترة التي لعبها بشكل أساسي بالموسم الماضي عندما احتاجه.

وبالتالي رفض برشلونة أي مقترحات بخصوص مغادرته بنية البيع النهائي، حيث قد ربطت التقارير لاعب المنتخب المغربي بالانتقال إلى فريق فياريال.

وسيبدأ المهاجم الشاب الموسم التحضيري مع الفريق الأول لنادي برشلونة في 4 يوليو القادم.

ماذا عن الخروج بنية الإعارة؟

أشار التقرير إلى رغبة نادي برشلونة في ربط الزلزولي بعقد جديد مع الفريق الأول، وذلك للإبقاء على اللاعب لأطول فترة ممكنة خاصةً وأنه من المنتظر أن ينفجر معهم في المواسم المقبلة.

لكن النادي الكتالوني أيضًا يدرس خروج عبد الصمد بنية الإعارة وذلك لكي يشارك في دقائق لعب أكثر مما سوف يحصل عليها في برشلونة، لكي يتطور ويثبت قدراته، ويبدو أن فريق أوساسونا هو أبرز المهتمين.

اقرأ أيضًا..

نيوكاسل وصندوق الاستثمار .. مؤشرات فشل أم بناء من نوع مختلف؟

تشيفيرين لكلوب وجوارديولا: عمال المصانع أحق بالشكوى منكما

كريستيانو رونالدو الأعلى بحثًا بين رياضيي العالم ومركز غير معتاد لميسي