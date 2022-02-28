برشلونة يحسم صفقة كيسييه من ميلان بأقل التكاليف!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن نجاح برشلونة في حسم عملية ضم اللاعب الإيفواري فرانك كيسييه من صفوف ميلان الإيطالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الكتالوني أنهى الصفقة بشكل كامل، وأن اللاعب سينضم بشكل مجاني لهم.

ولا يعد برشلونة هو الفريق الوحيد الذي كان يسعى للحصول على خدمات كيسييه، حيث أرادت عدة فرق إنجليزية أن تضمه لصفوفها.

وبحسب ما أكدت الصحيفة فاللاعب سيحصل على خمسة مليون يورو في الموسم الواحد مع الفريق الكتالوني بالإضافة إلى بعض المتغيرات.

ويرى النادي الكتالوني أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة لخط الوسط، وأن خصائصه ستكون مفيدة في طريقة لعب تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق.

وأوضحت كذلك أن الصفقة كانت ضرورية في ظل وجود إمكانية كبيرة لمغادرة بعض نجوم خط الوسط خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة سيبيع فرينكي دي يونج في الصيف للحصول على تمويل صفقة إرلينج هالاند وأن صفقة كيسييه هي لتعويض رحيله المنتظر.