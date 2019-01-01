النتائج المباشرة
الانتقالات

برشلونة يحسم صفقة دي يونج والإعلان الرسمي قريبًا

التعليقات()
PROSHOTS
هل اقترب دي يونج من برشلونة؟ وما قيمة الصفقة؟

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أنهى نادي برشلونة الإسباني الاتفاق مع أياكس الهولندي بشأن التعاقد مع متوسط الميدان، فرانكي دي يونج، على أن ينضم للبلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

برشلونة كان يرغب في التعاقد مع دي يونج منذ انتهاء الموسم الماضي ولكن الفريق الهولندي رفض التخلي عن اللاعب.

وذكرت صحيفة"آس" الإسبانية أنّ النادي الكتالوني أنهى الصفقة مقابل 75 مليون يورو وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال أيام على أن ينضم اللاعب إلى برشلونة في الصيف المقبل.

اختيارات المحررين

وأشارت إلى أنّ رغبة اللاعب هي من حسمت الصفقة في ظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه.

وكان برشلونة انسحب من صفقة التعاقد مع ماتياس دي ليخت، مداف أياكس، بسبب المطالب المالية وتعاقد مع مدافع تولوز جان توديبو.

البلوجرانا على أعتاب ضم أدريان رابيو بالمجان بنهاية الموسم بعد انتهاء عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان.

 

الموضوع التالي:
خيمينيز يتمنى استمرار جودين في أتلتيكو مدريد
الموضوع التالي:
تشيلسي يشكو بايرن ميونخ للاتحاد الدولي
الموضوع التالي:
عرض سعودي للتعاقد مع المغربي محمود بنحليب
الموضوع التالي:
جيسوس: أحتاج للعب دقائق أكثر في مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
مدير دورتموند: بايرن ميونخ هو المرشح للفوز باللقب
إغلاق