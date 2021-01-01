برشلونة يحسم استراتيجية سوق الانتقالات الشتوية، ومشكلة وحيدة تواجه الإدارة

نادي برشلونة يضع خطته من أجل سوق الانتقالات الشتوية.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد وضع خطته النهائية من أجل سوق الانتقالات الشتوية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن أهداف الفريق لا تزال كما هي فيما يتعلق بالدفاع والهجوم.

ويسعى برشلونة في الأساس لدعم خط الدفاع والهجوم بلاعب قلب دفاع ورأس حربة، وحدد أهدافه في ذلك السبيل منذ أشهر.

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وستحاول الإدارة ضم اللاعب الهولندي ممفيس ديباي لصفوف برشلونة في الساعات المقبلة، بعد أن انخفضت قيمته لخمسة مليون يورو فقط.

وكذلك لا يزال إريك جارسيا لاعب مانشستر سيتي هو الخيار الأول للنادي في صفقات الدفاع، وسيحاول الضغط من أجل ضمه من جديد.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني سيكون عليه أن يبيع بعض اللاعبين والتخلص من آخرين من أجل إتمام صفقات في الشتاء.

جدير بالذكر أن برشلونة أصبح قريبًا بالفعل من ترك كارليس ألينيا يرحل عن صفوفه هذا الشتاء لصالح خيتافي في صورة إعارة.