برشلونة يحذر آرسنال من رحيل سواريز المحتمل

دينيس سواريز يثير جدلًا بين آرسنال وبرشلونة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حذر برشلونة إدارة آرسنال من عدم التوصل إلى اتفاق دائم بخصوص دينيس سواريز، حيث قد ينتهي الأمر برحيل اللاعب إلى نادٍ آخر.

وكان دينيس سواريز قد انتقل إلى صفوف آرسنال على سبيل الإعارة قادمًا من برشلونة حتى نهاية الموسم الحالي.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وفي هذا الشأن، سيكون لدى آرسنال إمكانية شراء اللاعب بشكل نهائي بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

وفي حال لم يفعل آرسنال بند أحقية الشراء، سيكون بإمكان دينيس سواريز العودة إلى برشلونة أو الرحيل إلى أي نادٍ آخر.

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يذكر أن دينيس سواريز كان قد لعب مباراته الأولى مع آرسنال كبديل أمام مانشستر يونايتد منتصف يناير الماضي.