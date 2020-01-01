برشلونة يحدد 5 بدائل لصفقة لاوتارو

النادي الإسباني يجد صعوبة كبيرة في صفقة المهاجم الأرجنتيني

بدأ نادي برشلونة الإسباني، في التفكير بالبدائل المحتملة لتدعيم خط الهجوم، بحالة الفشل في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لاوتارو يعتبر الهدف الأول لبرشلونة ومدربه كيكي سيتين، ولكن تعنت إنتر في المفاوضات وتمسكه بمبلغ 111 مليون يورو دفع النادي الكتالوني في البحث عن خطط أخرى.

إنتر لا يريد بيع اللاعب، باعتباره أحد أهم العناصر بتشكيل المدرب أنطونيو كونتي، مما يجعل برشلونة مطالباً بدفع مبلغ الـ111 مليون في الفترة من 1 إلى 15 يوليو، بناء على البند الموجود بعقد الدولي الأرجنتيني.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن برشلونة قد لا يستطيع دفع هذه القيمة نظراً للأزمة المالية الحالية، مما دفعه للتفكير بعناصر أقل تكلفة على رأسها تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني.

صاحب الـ24 سنة يمتلك قدرات تهديفية عالية، وبرز بشكل لافت كأحد أهم المهاجمين في أوروبا الفترة الأخيرة، من خلال مستواه مع لايبزيج بالدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

سعر فيرنر قد يصل إلى 60 مليون يورو، ولكن الاهتمام المتزايد من بايرن ميونخ وليفربول، ربما يضع برشلونة في مأزق آخر قد يرفع قيمة اللاعب.

لاعب آخر يأتي على قائمة برشلونة بخطته البديلة، وهو تامي أبراهام مهاجم تشيلسي، مع إمكانية استخدام فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية لإغراء البلوز بالتخلي عن المهاجم الإنجليزي.

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المهاجم السويدي أليكسندر إيساك لاعب ريال سوسيداد البالغ من العمر 20 سنة، يلفت أنظار سيتين كذلك، بعد تألقه مع الفريق الإسباني هذا الموسم بتسجيل 14 هدفاً قبل التوقف، وسعره 70 مليون يورو بناء على الشرط الجزائي بعقده الممتد حتى 2024.

ويستهدف برشلونة كذلك جوناثان ديفيد لاعب جينت، المهاجم الكندي المنفجر في بلجيكا، حيث أحرز 23 هدفاً وصنع 10 هذا الموسم، وسعره يصل لـ25 مليون يورو، وهناك منافسه على ضمه من آرسنال.

وأخيراً يأتي فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي، عمره 21 سنة، مرتبط بعقد مع ناديه حتى 2024، سجل 18 هدفاً هذا الموسم، ولكن يظل مع إيساك وأبراهام وفيرنر وجوناثان كمجرد أهداف ثانوية مقارنة بلاوتارو.