برشلونة يحدد مصير ديمبيلي قبل أشهر من نهاية عقده

نادي برشلونة يحدد مصير لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي مع قرب عقده من الانتهاء.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد حدد مصير لاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي مع قرب عقد الأخير من الانتهاء مع الفريق الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن الإدارة تفكر بشكل أساسي في تجديد عقد اللاعب لما بعد 2022.

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لكن إدارة برشلونة بدأت في وضع سيناريوهات بديلة لذلك الخاص بتجديد عقد ديمبيلي، حيث تفكر في بيع اللاعب في الصيف المقبل.

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وستلجأ إدارة برشلونة لسيناريو البيع حال فشلت في تجديد عقد اللاعب في الفترة المقبلة وقبل حلول الصيف القادم، خوفًا من انخفاض قيمته.

وكان ديمبيلي قد انضم لصفوف برشلونة في 2017 مقابل حوالي 130 مليون يورو شاملة المتغيرات التي حصل عليها بوروسيا دورتموند في السنوات الماضية.

وينتهي عقد اللاعب الحالي مع برشلونة بحلول صيف عام 2022 مما يعني أنه في يناير 2021 سيكون حرًا في التفاوض مع أي فريق آخر.

جدير بالذكر أن ديمبيلي كان قد عاد لتوه للمشاركة في المباريات مع برشلونة، وقدم أفضل فتراته مع الفريق بتسجيله ثلاثة أهداف وصناعته لهدف في آخر ست لقاءات.